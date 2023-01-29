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Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.01.2023
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:31 29.01.2023 (обновлено: 14:46 29.01.2023)
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении
ВС России пресекли действия четырех ДРГ в Харьковской области, уничтожили 50 военных ВСУ