https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218867.html

Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении

Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.01.2023

Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:31

2023-01-29T14:31

2023-01-29T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.

харьковская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф