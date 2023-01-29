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Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.01.2023
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:31 29.01.2023 (обновлено: 14:46 29.01.2023)
 
Российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении

ВС России пресекли действия четырех ДРГ в Харьковской области, уничтожили 50 военных ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2023
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