https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html

СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России

СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России

Ряд западных чиновников считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне РФ, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:28

2023-01-29T14:28

2023-01-29T14:28

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украина

россия

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ряд западных чиновников считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне РФ, сообщает газета Wall Street Journal. Согласно изданию, в прошлом году должностные лица на Западе считали, что чем дольше будут боестолкновения, тем больше шансов у Киева одержать победу. Однако со временем уверенность в достоверности такой позиции ослабла, пишет газета. Как отмечает издание, чиновники теперь опасаются, что Москва может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение". С этим и связано решение увеличить объемы предоставляемой Киеву военной помощи, говорится в статье. Как пишет газета, ряд должностных лиц на Западе все же не считают "реалистичным" тезис своих партнеров о том, что более активная поддержка Киева приведет к более быстрому окончанию конфликта. Помимо этого, уверенности в том, что Украина сможет провести наступления, аналогичные прошлогодним, нет, говорится в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато