Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России
Ряд западных чиновников считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне РФ, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:28
2023-01-29T14:28
в мире
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_0:111:3443:2048_1920x0_80_0_0_0acf7c4f71e0f1f7f63252ff02b330b9.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ряд западных чиновников считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне РФ, сообщает газета Wall Street Journal. Согласно изданию, в прошлом году должностные лица на Западе считали, что чем дольше будут боестолкновения, тем больше шансов у Киева одержать победу. Однако со временем уверенность в достоверности такой позиции ослабла, пишет газета. Как отмечает издание, чиновники теперь опасаются, что Москва может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение". С этим и связано решение увеличить объемы предоставляемой Киеву военной помощи, говорится в статье. Как пишет газета, ряд должностных лиц на Западе все же не считают "реалистичным" тезис своих партнеров о том, что более активная поддержка Киева приведет к более быстрому окончанию конфликта. Помимо этого, уверенности в том, что Украина сможет провести наступления, аналогичные прошлогодним, нет, говорится в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_712:0:3443:2048_1920x0_80_0_0_c54f37ecff56221e6c4e7d3a15c77258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
14:28 29.01.2023
 
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России

WSJ: западные чиновники считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ряд западных чиновников считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне РФ, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно изданию, в прошлом году должностные лица на Западе считали, что чем дольше будут боестолкновения, тем больше шансов у Киева одержать победу. Однако со временем уверенность в достоверности такой позиции ослабла, пишет газета.
Военнослужащие Украины во время военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 13:35Специальная военная операция на Украине
В Совфеде усомнились в разумности западных политиков из-за Украины
Как отмечает издание, чиновники теперь опасаются, что Москва может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение". С этим и связано решение увеличить объемы предоставляемой Киеву военной помощи, говорится в статье.
Как пишет газета, ряд должностных лиц на Западе все же не считают "реалистичным" тезис своих партнеров о том, что более активная поддержка Киева приведет к более быстрому окончанию конфликта.
Помимо этого, уверенности в том, что Украина сможет провести наступления, аналогичные прошлогодним, нет, говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 14:21Специальная военная операция на Украине
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала