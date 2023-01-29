https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848208915.html

Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве

Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве - РИА Новости, 29.01.2023

Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:22

2023-01-29T13:22

2023-01-29T13:22

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства. Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой. По предварительной информации правоохранителей, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил 20-летнего сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК. По информации следствия, экс-супруги конфликтовали из-за того, что потерпевшая отказывала бывшему мужу в прописке в ее квартире. Уточняется, что в момент преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали детали произошедшего.

https://ria.ru/20230127/arest-1847951877.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)