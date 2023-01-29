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Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве - РИА Новости, 29.01.2023
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Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве
Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве - РИА Новости, 29.01.2023
Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:22
2023-01-29T13:22
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства. Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой. По предварительной информации правоохранителей, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил 20-летнего сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК. По информации следствия, экс-супруги конфликтовали из-за того, что потерпевшая отказывала бывшему мужу в прописке в ее квартире. Уточняется, что в момент преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали детали произошедшего.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
13:22 29.01.2023
 
Бастрыкину доложат о расследовании двойного убийства в Москве

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства на севере Москвы

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что мужчина зарезал своего сына и бывшую жену в квартире на Флотской улице в Москве, после чего покончил с собой. По предварительной информации правоохранителей, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил 20-летнего сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980 года рождения, после чего совершил самоубийство. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.
"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК.
По информации следствия, экс-супруги конфликтовали из-за того, что потерпевшая отказывала бывшему мужу в прописке в ее квартире. Уточняется, что в момент преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые рассказали детали произошедшего.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 16:58
Москвича арестовали по делу об убийстве бывшей жены чайником
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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