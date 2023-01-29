https://ria.ru/20230129/turizm-1848172506.html

Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники

Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники - РИА Новости, 29.01.2023

Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники

Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:47

2023-01-29T08:47

2023-01-29T08:47

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики сравнили текущий объем продаж путевок на 22-26 февраля с аналогичным периодом 2022 года. "В 2023 году на 23 февраля россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд, что позволяет путешественникам спланировать небольшой отпуск. Это можно назвать главной причиной для покупок. В этом году, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, отдохнуть на февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем годом ранее", - рассказал агентству директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. Он уточнил, что в 2022 году на День защитника Отечества приходился один выходной в середине недели, поэтому для его эффективного использования туристам нужно было брать отпуск для поездки. Существенную долю в этом году на февральские праздники смог занять Таиланд. Туда готовятся отправиться 17% путешественников, а средний чек на него составляет 219,5 тысячи рублей. "Здесь в феврале можно полноценно насладиться пляжным отдыхом. В 2022 году попасть на тайские курорты было гораздо сложнее - прямые рейсы отсутствовали, а правила въезда отпугивали туристов", - подчеркнул он. В топе популярных направлений, по данным Travelata.ru, также значатся Объединенные Арабские Эмираты и Турция, куда планируют отправиться 18% и 16% российских туристов соответственно. Средний чек на поездки в этом году в феврале по России вырос на 35% и составляет 50,8 тысячи рублей, в ОАЭ - вырос почти на 40%, до 170 тысяч, в Турцию - вырос на 49%, составив 106,3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html

https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, турция, оаэ