Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230129/turizm-1848172506.html
Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники
Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники - РИА Новости, 29.01.2023
Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники
Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:47
2023-01-29T08:47
туризм
новости - туризм
россия
турция
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774827853_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_d35de0e7f6afda86065f32f0dab3a9db.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики сравнили текущий объем продаж путевок на 22-26 февраля с аналогичным периодом 2022 года. "В 2023 году на 23 февраля россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд, что позволяет путешественникам спланировать небольшой отпуск. Это можно назвать главной причиной для покупок. В этом году, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, отдохнуть на февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем годом ранее", - рассказал агентству директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. Он уточнил, что в 2022 году на День защитника Отечества приходился один выходной в середине недели, поэтому для его эффективного использования туристам нужно было брать отпуск для поездки. Существенную долю в этом году на февральские праздники смог занять Таиланд. Туда готовятся отправиться 17% путешественников, а средний чек на него составляет 219,5 тысячи рублей. "Здесь в феврале можно полноценно насладиться пляжным отдыхом. В 2022 году попасть на тайские курорты было гораздо сложнее - прямые рейсы отсутствовали, а правила въезда отпугивали туристов", - подчеркнул он. В топе популярных направлений, по данным Travelata.ru, также значатся Объединенные Арабские Эмираты и Турция, куда планируют отправиться 18% и 16% российских туристов соответственно. Средний чек на поездки в этом году в феврале по России вырос на 35% и составляет 50,8 тысячи рублей, в ОАЭ - вырос почти на 40%, до 170 тысяч, в Турцию - вырос на 49%, составив 106,3 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html
https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html
россия
турция
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774827853_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_52f37208394f6894b97c722c00212272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, турция, оаэ
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, ОАЭ
08:47 29.01.2023
 
Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники

Travelata.ru: туры на февраль планируют на 60 процентов больше россиян, чем в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили текущий объем продаж путевок на 22-26 февраля с аналогичным периодом 2022 года. "В 2023 году на 23 февраля россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд, что позволяет путешественникам спланировать небольшой отпуск. Это можно назвать главной причиной для покупок. В этом году, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, отдохнуть на февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем годом ранее", - рассказал агентству директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 02:58Туризм
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
Он уточнил, что в 2022 году на День защитника Отечества приходился один выходной в середине недели, поэтому для его эффективного использования туристам нужно было брать отпуск для поездки.
"На данный момент самым популярным направлением стала Россия (доля бронирований - 22%), так как это наиболее удобный и бюджетный вариант для короткой поездки", - добавил Козырев.
Существенную долю в этом году на февральские праздники смог занять Таиланд. Туда готовятся отправиться 17% путешественников, а средний чек на него составляет 219,5 тысячи рублей. "Здесь в феврале можно полноценно насладиться пляжным отдыхом. В 2022 году попасть на тайские курорты было гораздо сложнее - прямые рейсы отсутствовали, а правила въезда отпугивали туристов", - подчеркнул он.
В топе популярных направлений, по данным Travelata.ru, также значатся Объединенные Арабские Эмираты и Турция, куда планируют отправиться 18% и 16% российских туристов соответственно. Средний чек на поездки в этом году в феврале по России вырос на 35% и составляет 50,8 тысячи рублей, в ОАЭ - вырос почти на 40%, до 170 тысяч, в Турцию - вырос на 49%, составив 106,3 тысячи рублей.
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 16:27Туризм
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияТурцияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала