Стало известно, сколько россиян планируют поездки на февральские праздники
Travelata.ru: туры на февраль планируют на 60 процентов больше россиян, чем в 2022 году
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отправиться в путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем в прошлом году, в основном выбирают поездки по России, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили текущий объем продаж путевок на 22-26 февраля с аналогичным периодом 2022 года. "В 2023 году на 23 февраля россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд, что позволяет путешественникам спланировать небольшой отпуск. Это можно назвать главной причиной для покупок. В этом году, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, отдохнуть на февральские праздники планируют на 60% больше россиян, чем годом ранее", - рассказал агентству директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.
Он уточнил, что в 2022 году на День защитника Отечества приходился один выходной в середине недели, поэтому для его эффективного использования туристам нужно было брать отпуск для поездки.
"На данный момент самым популярным направлением стала Россия (доля бронирований - 22%), так как это наиболее удобный и бюджетный вариант для короткой поездки", - добавил Козырев.
Существенную долю в этом году на февральские праздники смог занять Таиланд. Туда готовятся отправиться 17% путешественников, а средний чек на него составляет 219,5 тысячи рублей. "Здесь в феврале можно полноценно насладиться пляжным отдыхом. В 2022 году попасть на тайские курорты было гораздо сложнее - прямые рейсы отсутствовали, а правила въезда отпугивали туристов", - подчеркнул он.
В топе популярных направлений, по данным Travelata.ru, также значатся Объединенные Арабские Эмираты и Турция, куда планируют отправиться 18% и 16% российских туристов соответственно. Средний чек на поездки в этом году в феврале по России вырос на 35% и составляет 50,8 тысячи рублей, в ОАЭ - вырос почти на 40%, до 170 тысяч, в Турцию - вырос на 49%, составив 106,3 тысячи рублей.