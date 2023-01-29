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Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/situatsiya-1848278965.html
Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром
Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром - РИА Новости, 29.01.2023
Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром
Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:23
2023-01-29T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
владимир зеленский
денис пушилин
евгений пригожин
апты алаудинов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону", — сказал он.По словам главы государства, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак. В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.Как заявил на днях руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска необходимо, что создать препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.Город расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, владимир зеленский, денис пушилин, евгений пригожин, апты алаудинов, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Донбасс
23:23 29.01.2023 (обновлено: 23:57 29.01.2023)
 
Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Президент Украины Зеленский заявил о жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
"Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону", — сказал он.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 20:41Специальная военная операция на Украине
Украинские военные контролируют только одну дорогу в Артемовск, пишут СМИ
По словам главы государства, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.
В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.
Как заявил на днях руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска необходимо, что создать препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 19:14Специальная военная операция на Украине
Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников
Город расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЕвгений ПригожинАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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