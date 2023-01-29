https://ria.ru/20230129/situatsiya-1848278965.html

Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром - РИА Новости, 29.01.2023

Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:23

2023-01-29T23:23

2023-01-29T23:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

владимир зеленский

денис пушилин

евгений пригожин

апты алаудинов

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону", — сказал он.По словам главы государства, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак. В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.Как заявил на днях руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска необходимо, что создать препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.Город расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html

https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html

донецкая народная республика

артемовск

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, артемовск, владимир зеленский, денис пушилин, евгений пригожин, апты алаудинов, вооруженные силы украины, донбасс