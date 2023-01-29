https://ria.ru/20230129/situatsiya-1848227758.html

Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке

Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке - РИА Новости, 29.01.2023

Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке

На востоке сложилась сложная военная обстановка, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:31

2023-01-29T15:31

2023-01-29T17:10

специальная военная операция на украине

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алексей резников

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На востоке сложилась сложная военная обстановка, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.О тяжелой ситуации на фронте главе оборонного ведомства доложили украинские генералы. При этом он утверждает, что все находится под контролем.Резников также признал, что на получение обещанных западными странами танков и обучение бойцов ВСУ их использованию уйдет некоторые время. В качестве примерных сроков он обозначил март.В среду после долгих обсуждений немецкое правительство согласилось направить украинским войскам боевые машины Leopard 2. На первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.В тот же день поставки военной техники для ВСУ анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Как уточнил высокопоставленный представитель американской администрации, на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российских ВКС. Кроме того, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что поставки танков киевским властям выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень.

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