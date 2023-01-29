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Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/situatsiya-1848227758.html
Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке - РИА Новости, 29.01.2023
Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
На востоке сложилась сложная военная обстановка, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:31
2023-01-29T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей резников
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На востоке сложилась сложная военная обстановка, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.О тяжелой ситуации на фронте главе оборонного ведомства доложили украинские генералы. При этом он утверждает, что все находится под контролем.Резников также признал, что на получение обещанных западными странами танков и обучение бойцов ВСУ их использованию уйдет некоторые время. В качестве примерных сроков он обозначил март.В среду после долгих обсуждений немецкое правительство согласилось направить украинским войскам боевые машины Leopard 2. На первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.В тот же день поставки военной техники для ВСУ анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Как уточнил высокопоставленный представитель американской администрации, на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российских ВКС. Кроме того, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что поставки танков киевским властям выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень.
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в мире, украина, россия, киев, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, борис писториус, джо байден, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Борис Писториус, Джо Байден, Германия
15:31 29.01.2023 (обновлено: 17:10 29.01.2023)
 
Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о тяжелой военной ситуации на востоке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На востоке сложилась сложная военная обстановка, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.
О тяжелой ситуации на фронте главе оборонного ведомства доложили украинские генералы. При этом он утверждает, что все находится под контролем.
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Резников также признал, что на получение обещанных западными странами танков и обучение бойцов ВСУ их использованию уйдет некоторые время. В качестве примерных сроков он обозначил март.
В среду после долгих обсуждений немецкое правительство согласилось направить украинским войскам боевые машины Leopard 2. На первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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В тот же день поставки военной техники для ВСУ анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Как уточнил высокопоставленный представитель американской администрации, на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российских ВКС. Кроме того, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что поставки танков киевским властям выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей РезниковСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБорис ПисториусДжо БайденГермания
 
 
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