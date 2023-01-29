https://ria.ru/20230129/rubezhi-1848218372.html

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2023

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:29

2023-01-29T14:29

2023-01-29T17:17

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны.В частности, Южная группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районе сел Курахово и Антоновка на территории ДНР. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 и две самоходки Paladin.На Купянском направлении подразделения Западной группировки поразили живую силу и технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ близ Синьковки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). В районах Лимана Первого, Ольшаны и Крахмального российские военнослужащие ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На этом направлении украинская армия потеряла порядка 50 бойцов, бронетранспортер и самоходную гаубицу "Акация". На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника там составили около 110 человек, БМП, четыре бронемашины, самоходку "Нона С" и РСЗО "Град".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" также продолжали наступать. В районе Пречистовки и Угледара уничтожены два склада боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери украинской армии на этих направлениях оцениваются в 100 человек, один танк, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".На Херсонском направлении, в районе Херсона и Новоалександровки, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48 и склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 143 районах. Подразделения ПВО сбили четыре украинских беспилотника, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

https://ria.ru/20230129/sklad-1848185103.html

https://ria.ru/20230129/avdeevka-1848163549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)