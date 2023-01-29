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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/rubezhi-1848218372.html
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2023
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:29
2023-01-29T17:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны.В частности, Южная группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районе сел Курахово и Антоновка на территории ДНР. "В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 и две самоходки Paladin.На Купянском направлении подразделения Западной группировки поразили живую силу и технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ близ Синьковки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). В районах Лимана Первого, Ольшаны и Крахмального российские военнослужащие ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На этом направлении украинская армия потеряла порядка 50 бойцов, бронетранспортер и самоходную гаубицу "Акация". На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника там составили около 110 человек, БМП, четыре бронемашины, самоходку "Нона С" и РСЗО "Град".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" также продолжали наступать. В районе Пречистовки и Угледара уничтожены два склада боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери украинской армии на этих направлениях оцениваются в 100 человек, один танк, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".На Херсонском направлении, в районе Херсона и Новоалександровки, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48 и склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 143 районах. Подразделения ПВО сбили четыре украинских беспилотника, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM.
https://ria.ru/20230129/sklad-1848185103.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 29.01.2023 (обновлено: 17:17 29.01.2023)
 
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны.
В частности, Южная группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районе сел Курахово и Антоновка на территории ДНР.
"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч", — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 и две самоходки Paladin.
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 10:10Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Чернобаевке
На Купянском направлении подразделения Западной группировки поразили живую силу и технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ близ Синьковки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). В районах Лимана Первого, Ольшаны и Крахмального российские военнослужащие ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На этом направлении украинская армия потеряла порядка 50 бойцов, бронетранспортер и самоходную гаубицу "Акация".
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника там составили около 110 человек, БМП, четыре бронемашины, самоходку "Нона С" и РСЗО "Град".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Кадры уничтожения группы украинских боевиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 06:19Специальная военная операция на Украине
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" также продолжали наступать. В районе Пречистовки и Угледара уничтожены два склада боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери украинской армии на этих направлениях оцениваются в 100 человек, один танк, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
На Херсонском направлении, в районе Херсона и Новоалександровки, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48 и склад боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 143 районах. Подразделения ПВО сбили четыре украинских беспилотника, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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