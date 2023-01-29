https://ria.ru/20230129/pozhar-1848239632.html
В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме - РИА Новости, 29.01.2023
В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме Сочи на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:34
2023-01-29T16:34
2023-01-29T17:48
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме Сочи на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.ЧП произошло в посёлке Красная поляна на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье. Позже спасатели локализовали огонь на площади 300 квадратных метров."В 15.58 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.По данным краевого МЧС, из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. К тушению огня привлекали 48 спасателей, использовалось 13 единиц техники. Как позже сообщили в прокуратуре Краснодарского края, по факту пожара организована проверка."В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Краснодарский край, Сочи, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:34 29.01.2023 (обновлено: 17:48 29.01.2023)
В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Сочи на площади 300 квадратных метров
СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме Сочи на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в посёлке Красная поляна
на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье. Позже спасатели локализовали огонь на площади 300 квадратных метров.
"В 15.58 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
По данным краевого МЧС, из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. К тушению огня привлекали 48 спасателей, использовалось 13 единиц техники. Как позже сообщили в прокуратуре Краснодарского края, по факту пожара организована проверка.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.