https://ria.ru/20230129/pozhar-1848239632.html

В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме - РИА Новости, 29.01.2023

В Сочи пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме Сочи на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:34

2023-01-29T16:34

2023-01-29T17:48

россия

краснодарский край

сочи

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме Сочи на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.ЧП произошло в посёлке Красная поляна на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье. Позже спасатели локализовали огонь на площади 300 квадратных метров."В 15.58 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.По данным краевого МЧС, из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших нет. К тушению огня привлекали 48 спасателей, использовалось 13 единиц техники. Как позже сообщили в прокуратуре Краснодарского края, по факту пожара организована проверка."В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230128/pozhar-1848065266.html

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краснодарский край

сочи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)