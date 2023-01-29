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Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 29.01.2023
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Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 29.01.2023
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи
Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров в четырёхэтажном жилом доме посёлка Красная Поляна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:47
2023-01-29T15:47
происшествия
сочи
красная поляна
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров в четырёхэтажном жилом доме посёлка Красная Поляна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье. "15.19 локализация на площади 300 квадратных метров", - уточняется в сообщении. На данный момент из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших, предварительно, нет, рассказали журналистам в краевой пресс-службе МЧС.
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происшествия, сочи, красная поляна, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Красная Поляна, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:47 29.01.2023
 
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи на площади 300 "квадратов"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров в четырёхэтажном жилом доме посёлка Красная Поляна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье.
"15.19 локализация на площади 300 квадратных метров", - уточняется в сообщении.
На данный момент из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших, предварительно, нет, рассказали журналистам в краевой пресс-службе МЧС.
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ПроисшествияСочиКрасная ПолянаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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