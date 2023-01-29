https://ria.ru/20230129/pozhar-1848230764.html

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 29.01.2023

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи

Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров в четырёхэтажном жилом доме посёлка Красная Поляна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:47

2023-01-29T15:47

2023-01-29T15:47

происшествия

сочи

красная поляна

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 29 янв - РИА Новости. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров в четырёхэтажном жилом доме посёлка Красная Поляна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло на улице Защитников Кавказа днём в воскресенье. "15.19 локализация на площади 300 квадратных метров", - уточняется в сообщении. На данный момент из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших, предварительно, нет, рассказали журналистам в краевой пресс-службе МЧС.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

сочи

красная поляна

россия

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2023

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происшествия, сочи, красная поляна, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)