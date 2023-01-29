https://ria.ru/20230129/pozhar-1848178746.html
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек - РИА Новости, 29.01.2023
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек
Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:28
2023-01-29T09:28
2023-01-29T09:28
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12.01 (05.01 мск). Через девять минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия в подъезде наблюдалось сильное задымление, горела одна из квартир на третьем этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека. "(Пожарными)... при помощи спасательных устройств были спасены девять человек, в том числе двое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления. Также пожарные вынесли из горящей квартиры на третьем этаже пострадавшего мужчину 1965 года рождения и передали его медикам скорой помощи", - рассказал начальник дежурной смены Семен Белоусов, слова которого приводятся в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, площадь пожара составила около 24 квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России. В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 17 человек личного состава.
https://ria.ru/20230128/pozhar-1848084650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек
Спасатели эвакуировали девять человек из горящего жилого дома в приморском Артеме