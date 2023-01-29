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В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек - РИА Новости, 29.01.2023
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В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек - РИА Новости, 29.01.2023
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек
Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:28
2023-01-29T09:28
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12.01 (05.01 мск). Через девять минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия в подъезде наблюдалось сильное задымление, горела одна из квартир на третьем этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека. "(Пожарными)... при помощи спасательных устройств были спасены девять человек, в том числе двое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления. Также пожарные вынесли из горящей квартиры на третьем этаже пострадавшего мужчину 1965 года рождения и передали его медикам скорой помощи", - рассказал начальник дежурной смены Семен Белоусов, слова которого приводятся в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, площадь пожара составила около 24 квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России. В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 17 человек личного состава.
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происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:28 29.01.2023
 
В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек

Спасатели эвакуировали девять человек из горящего жилого дома в приморском Артеме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12.01 (05.01 мск). Через девять минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия в подъезде наблюдалось сильное задымление, горела одна из квартир на третьем этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека.
"(Пожарными)... при помощи спасательных устройств были спасены девять человек, в том числе двое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления. Также пожарные вынесли из горящей квартиры на третьем этаже пострадавшего мужчину 1965 года рождения и передали его медикам скорой помощи", - рассказал начальник дежурной смены Семен Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, площадь пожара составила около 24 квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России.
В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 17 человек личного состава.
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