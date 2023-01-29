https://ria.ru/20230129/pozhar-1848178746.html

В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек

В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек - РИА Новости, 29.01.2023

В Приморье из-за пожара в жилом доме эвакуировали девять человек

Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:28

2023-01-29T09:28

2023-01-29T09:28

происшествия

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из многоэтажного дома во время возгорания в приморском Артеме, еще 22 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12.01 (05.01 мск). Через девять минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия в подъезде наблюдалось сильное задымление, горела одна из квартир на третьем этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека. "(Пожарными)... при помощи спасательных устройств были спасены девять человек, в том числе двое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления. Также пожарные вынесли из горящей квартиры на третьем этаже пострадавшего мужчину 1965 года рождения и передали его медикам скорой помощи", - рассказал начальник дежурной смены Семен Белоусов, слова которого приводятся в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, площадь пожара составила около 24 квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России. В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 17 человек личного состава.

https://ria.ru/20230128/pozhar-1848084650.html

россия

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)