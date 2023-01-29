https://ria.ru/20230129/poteri-1848219686.html

ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.01.2023

ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:34

2023-01-29T14:34

2023-01-29T14:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области. В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что потери украинских военных "за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".

https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848220168.html

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины