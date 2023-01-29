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ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/poteri-1848219686.html
ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:34
2023-01-29T14:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области. В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что потери украинских военных "за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848220168.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:34 29.01.2023 (обновлено: 14:55 29.01.2023)
 
ВСУ потеряли до ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС РФ
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области. В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что потери украинских военных "за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
Конашенков о наступлении ВС РФ на Донецком направлении и потерях ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
Российские войска за сутки поразили живую силу противника в 143-х районах
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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