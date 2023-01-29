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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:56
2023-01-29T10:56
общество
москва
евгений тишковец
праздник крещения господня
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в этот день синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием североатлантического циклона, сопровождаемого полями снеговой облачности при температурном фоне на несколько градусов выше климатической нормы. "В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха в столице - минус 1-3, по области – ноль - минус 5", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, праздник крещения господня
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Праздник Крещения Господня
10:56 29.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег, до минус трех градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в этот день синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием североатлантического циклона, сопровождаемого полями снеговой облачности при температурном фоне на несколько градусов выше климатической нормы.
Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха в столице - минус 1-3, по области – ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПраздник Крещения Господня
 
 
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