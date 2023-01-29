https://ria.ru/20230129/pogoda-1848189694.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:56

2023-01-29T10:56

2023-01-29T10:56

общество

москва

евгений тишковец

праздник крещения господня

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в этот день синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием североатлантического циклона, сопровождаемого полями снеговой облачности при температурном фоне на несколько градусов выше климатической нормы. "В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха в столице - минус 1-3, по области – ноль - минус 5", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html

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общество, москва, евгений тишковец, праздник крещения господня