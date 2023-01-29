Анкара ждет от Швеции и Финляндии выполнения подписанных обязательств
Глава Минобороны Турции Акар: Анкара ждет от Швеции и Финляндии выполнения обязательств
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Турция ждет от Швеции и Финляндии выполнения обязательств, под которыми две страны подписались, чтобы Анкара одобрила их членство в НАТО, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
"В Мадриде в июне, как вы знаете, наш президент, премьер-министр Швеции, президент Финляндии, министры обороны и министры иностранных дел встретились и подписали документ в присутствии генерального секретаря НАТО… В настоящее время они ждут одобрения от нас, от нашего парламента, чтобы вступить в НАТО. Мы говорим: "Выполняйте требования, под которыми подписались". Это так просто", - приводит слова Акара газета Hürriyet.
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
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