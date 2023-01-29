https://ria.ru/20230129/obstrel-1848270877.html

Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел со стороны Украины

Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 29.01.2023

Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел со стороны Украины

Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел во время восстановительных работ в приграничных посёлках, один человек получил лёгкое ранение, сообщил... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:36

2023-01-29T21:36

2023-01-29T21:36

происшествия

украина

глушковский район

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел во время восстановительных работ в приграничных посёлках, один человек получил лёгкое ранение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В воскресенье со стороны Украины был обстрелян из миномётов посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировано 12 прилётов. В результате из-за повреждения линий электропередач были обесточены посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино. "Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, за исключением одной улицы (14 домов), где работы планируют завершить завтра", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находятся посёлок Красноотябрьский и село Волфино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года в посёлке Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230129/obstrel-1848218478.html

https://ria.ru/20230129/obstrel-1848206625.html

украина

глушковский район

курская область

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происшествия, украина, глушковский район, курская область, роман старовойт