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Общественный деятель из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023
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Общественный деятель из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре
Общественный деятель из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023
Общественный деятель из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре
Генеральный координатор ливанской Ассоциации волонтерских и общественных организаций Камель Моханна выступил с осуждением удара украинских военных по больнице в РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T01:43
2023-01-29T01:43
в мире
россия
украина
луганская народная республика
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Генеральный координатор ливанской Ассоциации волонтерских и общественных организаций Камель Моханна выступил с осуждением удара украинских военных по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Обстрел, которому подверглась больница в Новоайдаре близ Луганска – это осуждаемый и постыдный поступок", - сказал РИА Новости Моханна, являющийся также президентом международной гуманитарной организации Amel. По его словам, мирные жители и объекты здравоохранения не должны являться объектами нападений. "Ливан - одна из стран, которая пережила войны и заплатила самую высокую цену: жертвы, разрушения, перемещения лиц. Поэтому мы были и всегда будем на стороне бедных и угнетенных в любой точке мира", - добавил Камель Моханна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221118/livan-1832582249.html
https://ria.ru/20230128/meduchrezhdeniya-1848118558.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
01:43 29.01.2023
 
Общественный деятель из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Известный общественный деятель из Ливана Моханна осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

© Правительство ЛНР / Перейти в медиабанкЗдание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
© Правительство ЛНР
Перейти в медиабанк
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Генеральный координатор ливанской Ассоциации волонтерских и общественных организаций Камель Моханна выступил с осуждением удара украинских военных по больнице в Новоайдаре (ЛНР).
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
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"Обстрел, которому подверглась больница в Новоайдаре близ Луганска – это осуждаемый и постыдный поступок", - сказал РИА Новости Моханна, являющийся также президентом международной гуманитарной организации Amel.
По его словам, мирные жители и объекты здравоохранения не должны являться объектами нападений.
"Ливан - одна из стран, которая пережила войны и заплатила самую высокую цену: жертвы, разрушения, перемещения лиц. Поэтому мы были и всегда будем на стороне бедных и угнетенных в любой точке мира", - добавил Камель Моханна.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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