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На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 29.01.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки около 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:33

2023-01-29T14:33

2023-01-29T14:44

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки около 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении, сообщили в Минобороны, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, в мире