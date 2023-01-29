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На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/napravlenie-1848219079.html
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных - РИА Новости, 29.01.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных
На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки около 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:33
2023-01-29T14:44
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки около 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении, сообщили в Минобороны, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
14:33 29.01.2023 (обновлено: 14:44 29.01.2023)
 
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных

Минобороны: на Краснолиманском направлении российские силы уничтожили до 110 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки около 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Красно-Лиманском направлении, сообщили в Минобороны, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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