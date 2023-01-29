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Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html
Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников
Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников - РИА Новости, 29.01.2023
Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников
Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:14
2023-01-29T23:52
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
безопасность
владимир путин
апты алаудинов
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Подразделениями &lt;...&gt; ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами", — говорится в заявлении. Уточняется, что в ближайшее время все имеющиеся доказательства передадут следователям.В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847141598.html
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артемовск, евгений пригожин, безопасность, владимир путин, апты алаудинов, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Безопасность, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
19:14 29.01.2023 (обновлено: 23:52 29.01.2023)
 
Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников

Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске изуродованных тел иностранных наемников

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Подразделениями <...> ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами", — говорится в заявлении.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 17:02Специальная военная операция на Украине
Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление ВСУ
Уточняется, что в ближайшее время все имеющиеся доказательства передадут следователям.
В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинБезопасностьВладимир ПутинАпты АлаудиновДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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