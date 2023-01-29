https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html

Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников

Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников - РИА Новости, 29.01.2023

Пригожин сообщил о брошенных в Артемовске телах наемников

Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T19:14

2023-01-29T19:14

2023-01-29T23:52

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

безопасность

владимир путин

апты алаудинов

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Подразделениями <...> ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами", — говорится в заявлении. Уточняется, что в ближайшее время все имеющиеся доказательства передадут следователям.В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847141598.html

артемовск

донбасс

донецкая народная республика

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артемовск, евгений пригожин, безопасность, владимир путин, апты алаудинов, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины