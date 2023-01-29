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В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1967 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:45
2023-01-29T11:45
2023-01-29T11:45
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1967 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1967, госпитализированы 83 человека, выздоровели 1207 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2117 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 343 860 случаев коронавируса, выздоровели 3 145 592 человека, умерли 47 864 человека.
https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1967 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек