https://ria.ru/20230129/koronavirus-1848195666.html

В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 83 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1967 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:45

2023-01-29T11:45

2023-01-29T11:45

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1967 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1967, госпитализированы 83 человека, выздоровели 1207 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2117 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 343 860 случаев коронавируса, выздоровели 3 145 592 человека, умерли 47 864 человека.

https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html

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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество