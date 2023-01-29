https://ria.ru/20230129/koronavirus-1848194720.html
В России за сутки госпитализировали 495 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 495 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2023
В России за сутки госпитализировали 495 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 495 человек с COVID-19, на 49,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3612 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:36
2023-01-29T11:36
2023-01-29T11:36
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 495 человек с COVID-19, на 49,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3612 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 29 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 495 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,9%... Выявлен 6941 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 40 человек. Выздоровело за сутки 3612 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 28 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 15 субъектах, снижение - в 59 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах страны.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 495 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6941 новый случай COVID-19, умерли 40 человек