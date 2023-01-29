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В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
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В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией
В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией - РИА Новости, 29.01.2023
В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией
НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:50
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россия
нато
европа
роб бауэр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.Он выразил мнение, что стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. По мнению Бауэра, Россия якобы намерена вернуться в границы Советского Союза.Военачальник отметил, что промышленное производство стран Атлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу, назвав приоритетом НАТО перевооружение. При этом адмирал констатировал, что блок утратил монополию на военную инициативу.Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, европа, роб бауэр, в мире
Россия, НАТО, Европа, Роб Бауэр, В мире
00:50 29.01.2023
 
В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.
Он выразил мнение, что стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. По мнению Бауэра, Россия якобы намерена вернуться в границы Советского Союза.
Военачальник отметил, что промышленное производство стран Атлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу, назвав приоритетом НАТО перевооружение. При этом адмирал констатировал, что блок утратил монополию на военную инициативу.
Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
РоссияНАТОЕвропаРоб БауэрВ мире
 
 
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