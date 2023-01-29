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МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт - РИА Новости, 29.01.2023
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МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт
МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт - РИА Новости, 29.01.2023
МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:44
2023-01-29T19:47
россия
израиль
палестина
в мире
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки, сообщил МИД РФ."28 и 29 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности", - сообщил МИД РФ.С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям."Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки… Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе", - добавили в министерстве.
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россия, израиль, палестина, в мире, москва, сергей лавров
Россия, Израиль, Палестина, В мире, Москва, Сергей Лавров
19:44 29.01.2023 (обновлено: 19:47 29.01.2023)
 
МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

Лавров призвал Израиль и Палестину воздержаться от действий, способных ухудшить обстановку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки, сообщил МИД РФ.
"28 и 29 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности", - сообщил МИД РФ.
С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.
"Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки… Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе", - добавили в министерстве.
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РоссияИзраильПалестинаВ миреМоскваСергей Лавров
 
 
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