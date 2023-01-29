https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html

МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт - РИА Новости, 29.01.2023

МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T19:44

2023-01-29T19:44

2023-01-29T19:47

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израиль

палестина

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки, сообщил МИД РФ."28 и 29 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности", - сообщил МИД РФ.С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям."Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки… Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230129/ataka-1848250752.html

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, израиль, палестина, в мире, москва, сергей лавров