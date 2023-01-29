19:44 29.01.2023 (обновлено: 19:47 29.01.2023)
МИД России призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт
Лавров призвал Израиль и Палестину воздержаться от действий, способных ухудшить обстановку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки, сообщил МИД РФ.
"28 и 29 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности", - сообщил МИД РФ.
С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.
"Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки… Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе", - добавили в министерстве.