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Слуцкий заявил, что страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт
Слуцкий заявил, что страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт - РИА Новости, 29.01.2023
Слуцкий заявил, что страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт
Почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт, альянс наращивает потенциал для "схватки" с Россией, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:34
2023-01-29T18:34
2023-01-29T18:34
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
роб бауэр
нато
госдума рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт, альянс наращивает потенциал для "схватки" с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "В той или иной мере почти все страны, входящие в НАТО, участвуют в процессе эскалации агрессии, поставляя киевскому режиму технику, снаряды, вооружения, теперь и тяжелые виды. "Де-факто" они "по самые уши" втянуты в украинский конфликт. Вопрос в том, дойдёт ли до признания "де-юре", - написал Слуцкий в Telegram-канале. При этом политик добавил, что относительно НАТО не должно быть никаких иллюзий - наращивание потенциала альянса направлено на сдерживание России. "Мы должны четко понимать: Североатлантической альянс сплачивает свои ряды и наращивает гонку вооружений не ради мира и переговоров или "борьбы за свободу", а ради дальнейшей геополитической схватки против России, против Русского мира", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848229744.html
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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), роб бауэр, нато, госдума рф
В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Роб Бауэр, НАТО, Госдума РФ
Слуцкий заявил, что страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт
Депутат Слуцкий: почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт