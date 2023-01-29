https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html

Кинолог рассказал, сколько времени нужно уделять собаке

Кинолог рассказал, сколько времени нужно уделять собаке - РИА Новости, 29.01.2023

Кинолог рассказал, сколько времени нужно уделять собаке

Многие будущие собаководы сомневаются, смогут ли уделять питомцу достаточное количество времени, однако это не такая нерешаемая проблема, как может показаться... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T03:07

2023-01-29T03:07

2023-01-29T03:45

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев (кинолог)

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Многие будущие собаководы сомневаются, смогут ли уделять питомцу достаточное количество времени, однако это не такая нерешаемая проблема, как может показаться на первый взгляд, если определиться, для чего в доме нужна собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он отметил, что на прогулки в день может потребоваться чуть более часа. Утром нужно немного времени, чтобы собака успела справить нужду и немного прогуляться. На это может уйти 15-20 минут, отметил кинолог. В то же время вечером питомцу лучше обеспечить полноценную прогулку, чтобы он мог также пообщаться с сородичами, потренировать команды и выплеснуть накопившуюся энергию. Вечерний выгул может занять 40-60 минут. Но за это время хозяин не только даст собаке возможность социализироваться, но и сможет сам пообщаться с любимцем, наладить контакт, подарить внимание и заботу, подчеркнул Голубев. При этом он призвал учитывать, что терпеть без вреда для здоровья собака может не более 12 часов, а лучше ориентироваться на перерывы в 8-10 часов между прогулками. В то же время президент РКФ уточнил, что единой нормы для каждого животного нет, а график выгулов нужно составлять в индивидуальном порядке в зависимости от темперамента, породы и активности конкретной собаки. "Не нужно, например, заводить басенджи или хаски, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице, потому что активным питомцам потребуется больше времени и физической активности. Породные характеристики собаки должны быть учтены заранее", - предупредил Голубев. Он также рассказал, что много времени не понадобится, чтобы дать псу базовые навыки. К ним относится знание своей клички, запрещающая команда, умение ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде. Также стоит обучить собаку основным командам, таким как "Ко мне!", "Дай!", "Фу!", "Место!", "Рядом!", "Нельзя!", и "Сидеть!". Чтобы увидеть результат тренировок, достаточно будет уделять им по 15-20 минут в день, заверил кинолог. Внимательно следует отнестись и к уходу за собакой, добавил он. Ухаживать нужно не только за шерстью, зубами и когтями собаки, нужно чистить и те вещи, которыми пользуется любимец. Также владельцу нужно взять за привычку проверять уши и глаза питомца, протирать их ватным диском с лосьоном. Процедура займет всего 5-10 минут, а проводить её можно один раз в две недели. Также следует следить за состоянием когтей и шерсти и регулярно вычесывать собаку. Владельцы собак с длинной, густой шерстью или собак со светлой шерстью, должны понимать, что им придется тратить на уход больше времени, чем хозяевам короткошерстных собак или собак без шерсти, отметил Голубев. "Кроме того, стоит учесть и тот факт, что питомцы, так же как и мы, болеют, непредвиденные обстоятельства могут заставить вас поменять свой график работы или взять выходной, чтобы поехать с собакой ветеринарную клинику. Также стоит не забывать о том, что собаку нужно заранее подготавливать к путешествиям или тратить время на то, чтобы найти передержку, пока вас не будет дома", - добавил он. В целом Голубев призвал понимать, что появление собаки действительно потребует от владельца немного изменить уклад своей жизни. Но, в то же время, по его словам, будущему собаководу не стоит переживать, что питомец вынудит его постоянно не высыпаться и тратить время на уборку и уход. Нужно реально оценить свои возможности и внимательно изучить породу, и только после этого принимать решение о новом члене семьи, заключил кинолог.

https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

https://ria.ru/20230110/lapy-1843957425.html

https://ria.ru/20221030/sobaki-1827839333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев (кинолог)