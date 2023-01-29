https://ria.ru/20230129/izvineniya-1848170084.html

Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу

Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу - РИА Новости, 29.01.2023

Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу

Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, извинился за недоделанную работу. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T08:25

2023-01-29T08:25

2023-01-29T13:02

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, извинился за недоделанную работу. "Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил <...> Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться", — сказал он телеканалу KTVU FOX 2. Как уточнил телеканал, телефонный разговор из тюрьмы состоялся по инициативе самого Депейпа, и это было неожиданно. О нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско стало известно 28 октября. Самой конгрессвумен тогда дома не было, ее муж Пол Пелоси получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук. Нападавшего задержали на месте — это оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. Ему грозит до 50 лет заключения по обвинениям в попытке похитить должностное лицо и нападении на члена его семьи.На этой неделе суд распорядился обнародовать записи с нагрудных камер полицейских и другие материалы, имеющие отношение к нападению. Сама Пелоси заявила, что не собирается смотреть видео, на котором ее мужа избивают молотком. Пелоси, соратница президента Джо Байдена по Демократической партии, возглавляла палату представителей до начала этого года. По результатам ноябрьских выборов в конгресс пост занял лидер республиканцев, а Пелоси продолжает работу как рядовой парламентарий.

https://ria.ru/20230122/pelosi-1846649080.html

https://ria.ru/20221029/ssha-1827701706.html

сан-франциско

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в мире, сан-франциско, сша, нэнси пелоси, джо байден, канада