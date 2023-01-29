Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/izvineniya-1848170084.html
Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу
Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу - РИА Новости, 29.01.2023
Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу
Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, извинился за недоделанную работу. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T08:25
2023-01-29T13:02
в мире
сан-франциско
сша
нэнси пелоси
джо байден
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827555931_82:92:1860:1092_1920x0_80_0_0_637a2ebb4547b308e4c7de7a7757da25.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, извинился за недоделанную работу. "Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил &lt;...&gt; Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться", — сказал он телеканалу KTVU FOX 2. Как уточнил телеканал, телефонный разговор из тюрьмы состоялся по инициативе самого Депейпа, и это было неожиданно. О нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско стало известно 28 октября. Самой конгрессвумен тогда дома не было, ее муж Пол Пелоси получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук. Нападавшего задержали на месте — это оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. Ему грозит до 50 лет заключения по обвинениям в попытке похитить должностное лицо и нападении на члена его семьи.На этой неделе суд распорядился обнародовать записи с нагрудных камер полицейских и другие материалы, имеющие отношение к нападению. Сама Пелоси заявила, что не собирается смотреть видео, на котором ее мужа избивают молотком. Пелоси, соратница президента Джо Байдена по Демократической партии, возглавляла палату представителей до начала этого года. По результатам ноябрьских выборов в конгресс пост занял лидер республиканцев, а Пелоси продолжает работу как рядовой парламентарий.
https://ria.ru/20230122/pelosi-1846649080.html
https://ria.ru/20221029/ssha-1827701706.html
сан-франциско
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827555931_9:0:1961:1464_1920x0_80_0_0_37065c6601d9c9649ed4f934689ca176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, сша, нэнси пелоси, джо байден, канада
В мире, Сан-Франциско, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Канада
08:25 29.01.2023 (обновлено: 13:02 29.01.2023)
 
Мужчина, напавший на мужа Пелоси, извинился за недоделанную работу

KTVU FOX 2: напавший на мужа Пелоси заявил, что должен был подготовиться к покушению лучше

© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, извинился за недоделанную работу.
"Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил <...> Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться", — сказал он телеканалу KTVU FOX 2.
Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 21:20
Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам
Как уточнил телеканал, телефонный разговор из тюрьмы состоялся по инициативе самого Депейпа, и это было неожиданно.
О нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско стало известно 28 октября. Самой конгрессвумен тогда дома не было, ее муж Пол Пелоси получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук. Нападавшего задержали на месте — это оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. Ему грозит до 50 лет заключения по обвинениям в попытке похитить должностное лицо и нападении на члена его семьи.
На этой неделе суд распорядился обнародовать записи с нагрудных камер полицейских и другие материалы, имеющие отношение к нападению. Сама Пелоси заявила, что не собирается смотреть видео, на котором ее мужа избивают молотком.
Пелоси, соратница президента Джо Байдена по Демократической партии, возглавляла палату представителей до начала этого года. По результатам ноябрьских выборов в конгресс пост занял лидер республиканцев, а Пелоси продолжает работу как рядовой парламентарий.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября 2022, 06:18
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
 
В миреСан-ФранцискоСШАНэнси ПелосиДжо БайденКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала