https://ria.ru/20230129/izrail-1848241328.html

СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега

СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега

Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:54

2023-01-29T16:54

2023-01-29T16:54

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel. "Армия обороны Израиля заявила, что направит две пехотные роты для помощи полиции в районе Иерусалима и в израильских городах у барьера безопасности на Западном берегу", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, решение было принято по результатом новой оценки, проведенной высшим руководством армии. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решения о ряде мер на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны. В субботу днем отец и сын получили огнестрельные ранения недалеко от входа на территорию памятника археологии Город Давида в центре Иерусалима. Нападение, совершённое 14-летним палестинцем, произошло менее чем через сутки после теракта на территории еврейского поселения на севере Восточного Иерусалима, унесшего жизни восьми человек.

https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848079457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иерусалим, израиль, восточный иерусалим