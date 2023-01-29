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СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега
СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега
Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T16:54
2023-01-29T16:54
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel. "Армия обороны Израиля заявила, что направит две пехотные роты для помощи полиции в районе Иерусалима и в израильских городах у барьера безопасности на Западном берегу", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, решение было принято по результатом новой оценки, проведенной высшим руководством армии. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решения о ряде мер на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны. В субботу днем отец и сын получили огнестрельные ранения недалеко от входа на территорию памятника археологии Город Давида в центре Иерусалима. Нападение, совершённое 14-летним палестинцем, произошло менее чем через сутки после теракта на территории еврейского поселения на севере Восточного Иерусалима, унесшего жизни восьми человек.
https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848079457.html
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в мире, иерусалим, израиль, восточный иерусалим
В мире, Иерусалим, Израиль, Восточный Иерусалим
16:54 29.01.2023
 
СМИ: армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега

Times of Israel: две пехотные роты усилят полицию в Иерусалиме и у Западного берега

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля заявила, что направит две пехотные роты для помощи полиции в районе Иерусалима и в израильских городах у барьера безопасности на Западном берегу", - говорится в сообщении газеты.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 12:33
Израильская полиция раскрыла подробности о стрельбе в Иерусалиме
Как отмечается, решение было принято по результатом новой оценки, проведенной высшим руководством армии.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решения о ряде мер на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны.
В субботу днем отец и сын получили огнестрельные ранения недалеко от входа на территорию памятника археологии Город Давида в центре Иерусалима. Нападение, совершённое 14-летним палестинцем, произошло менее чем через сутки после теракта на территории еврейского поселения на севере Восточного Иерусалима, унесшего жизни восьми человек.
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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