https://ria.ru/20230129/izrail-1848158677.html

Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма

Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма - РИА Новости, 29.01.2023

Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются гибели семи израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T02:36

2023-01-29T02:36

2023-01-29T02:37

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются гибели семи израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, и заявил, что власти Палестины "поощряют терроризм". Глава МИД Израиля добавил, что после Международного дня памяти жертв Холокоста, эти сцены являются "свидетельством того, что антисемитизм жив и здравствует". Он отметил, что международное сообщество должно отреагировать и осудить "подобные проявления расизма". Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230128/strelba-1848147821.html

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в мире, иерусалим, израиль, хамас, восточный иерусалим