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Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма - РИА Новости, 29.01.2023
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Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма
Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма - РИА Новости, 29.01.2023
Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются гибели семи израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:36
2023-01-29T02:37
в мире
иерусалим
израиль
хамас
восточный иерусалим
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются гибели семи израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, и заявил, что власти Палестины "поощряют терроризм". Глава МИД Израиля добавил, что после Международного дня памяти жертв Холокоста, эти сцены являются "свидетельством того, что антисемитизм жив и здравствует". Он отметил, что международное сообщество должно отреагировать и осудить "подобные проявления расизма". Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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в мире, иерусалим, израиль, хамас, восточный иерусалим
В мире, Иерусалим, Израиль, Хамас, Восточный Иерусалим
02:36 29.01.2023 (обновлено: 02:37 29.01.2023)
 
Глава МИД Израиля обвинил власти Палестины в поощрении терроризма

Глава МИД Израиля Коэн заявил, что власти Палестины "поощряют терроризм"

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenМинистр иностранных дел Израиля Эли Коэн
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются гибели семи израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, и заявил, что власти Палестины "поощряют терроризм".
"Это просто ужасно! Палестинцы в секторе Газа и на Западном берегу празднуют гибель семи верующих евреев, убитых палестинским террористом в Иерусалиме. Эта террористическая атака - прямой результат подстрекательства палестинской администрации, которая поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев", - написал Коэн в Twitter.
Глава МИД Израиля добавил, что после Международного дня памяти жертв Холокоста, эти сцены являются "свидетельством того, что антисемитизм жив и здравствует". Он отметил, что международное сообщество должно отреагировать и осудить "подобные проявления расизма".
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт".
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 22:50
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
 
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