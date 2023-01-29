https://ria.ru/20230129/isfakhan-1848152778.html
СМИ: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв
СМИ: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами в городе Исфахан, в центральной части республики, передает агентство IRNA со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:27
2023-01-29T00:27
2023-01-29T00:27
в мире
исфахан
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами в городе Исфахан, в центральной части республики, передает агентство IRNA со ссылкой на местные источники. Как отмечает агентство, взрыв произошел на одном из оборонных предприятий минобороны страны. "Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв", - говорится в сообщении. IRNA также указало, что, согласно заявлению заместителя губернатора провинции Исфахан по политической безопасности, в результате взрыва никто не пострадал.
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в мире, исфахан
СМИ: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв
IRNA: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами в городе Исфахан, в центральной части республики, передает
агентство IRNA со ссылкой на местные источники.
Как отмечает агентство, взрыв произошел на одном из оборонных предприятий минобороны страны.
"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв", - говорится в сообщении.
IRNA также указало, что, согласно заявлению заместителя губернатора провинции Исфахан по политической безопасности, в результате взрыва никто не пострадал.