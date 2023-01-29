https://ria.ru/20230129/ilovaysk-1848201552.html

При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал

При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал - РИА Новости, 29.01.2023

При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал

Депо повреждено при обстреле украинскими войсками минувшей ночью города Иловайска в ДНР с применением РСЗО, жертв нет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:23

2023-01-29T12:23

2023-01-29T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

иловайск

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Депо повреждено при обстреле украинскими войсками минувшей ночью города Иловайска в ДНР с применением РСЗО, жертв нет, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что железнодорожная инфраструктура получила повреждения при обстреле украинскими войсками Иловайска.По данным корреспондента, прямые попадания пришлись на здания железнодорожного депо и прилегающую территорию. По счастливой случайности жертв удалось избежать, учитывая, что рядом расположены магазины, здание вокзала и транспортные развязки."Украинские боевики обстреляли территорию железнодорожного депо в городе Иловайск. На месте были найдены осколки РСЗО образца НАТО. Они будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса. Всего были зафиксированы четыре попадания по территории объекта", - сказал РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.Отмечается, что поврежден важный инфраструктурный элемент - поворотный механизм. По словам сотрудников депо, он позволяет направлять локомотивы и вагоны в специальные боксы.В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее отмечали, что за 10 минут по Иловайску выпустили из РСЗО семь ракет.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

иловайск

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Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО 2023-01-29T12:23 true PT0M42S

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