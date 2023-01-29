https://ria.ru/20230129/ilovaysk-1848201552.html
При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал
При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал - РИА Новости, 29.01.2023
При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал
Депо повреждено при обстреле украинскими войсками минувшей ночью города Иловайска в ДНР с применением РСЗО, жертв нет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:23
2023-01-29T12:23
2023-01-29T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Депо повреждено при обстреле украинскими войсками минувшей ночью города Иловайска в ДНР с применением РСЗО, жертв нет, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что железнодорожная инфраструктура получила повреждения при обстреле украинскими войсками Иловайска.По данным корреспондента, прямые попадания пришлись на здания железнодорожного депо и прилегающую территорию. По счастливой случайности жертв удалось избежать, учитывая, что рядом расположены магазины, здание вокзала и транспортные развязки."Украинские боевики обстреляли территорию железнодорожного депо в городе Иловайск. На месте были найдены осколки РСЗО образца НАТО. Они будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса. Всего были зафиксированы четыре попадания по территории объекта", - сказал РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.Отмечается, что поврежден важный инфраструктурный элемент - поворотный механизм. По словам сотрудников депо, он позволяет направлять локомотивы и вагоны в специальные боксы.В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее отмечали, что за 10 минут по Иловайску выпустили из РСЗО семь ракет.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
Кадры от железнодорожного депо в Иловайске, обстрелянного ВСУ из РСЗО
2023-01-29T12:23
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в мире, иловайск, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
12:23 29.01.2023 (обновлено: 18:37 29.01.2023)
При обстреле ВСУ депо в Иловайске никто не пострадал
При обстреле украинскими войсками железнодорожного депо в Иловайске никто не пострадал