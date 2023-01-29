16:20 29.01.2023 (обновлено: 17:34 29.01.2023)
СМИ: французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде
France 3: французы отказываются от горячего душа из-за скачка цен на "коммуналку"
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Франции вынуждены экономить на коммунальных услугах из-за резкого роста тарифов на газ, сообщает France 3.
Так, по информации телеканала, жителям ЖК Amouroux в Тулузе приходится отказываться от горячего душа, поскольку цены на "коммуналку" подскочили в три раза.
"Я приучаю детей к прохладному и очень короткому душу. Лицо моем холодной водой. Готовимся к лету, когда будет холодный душ", — пожаловалась в интервью журналистам одна из жительниц жилого комплекса Софи Паскель.
По ее словам, экономия горячей воды — это единственный способ сократить расходы.
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"Мой счет вырос со 140 до 400 евро в месяц. С зарплатой в 1100 евро я просто не в состоянии его оплатить", — призналась женщина.
В управляющей компании надеются пересмотреть договор с поставщиком после снижения рыночных цен, а пока намерены помочь тем, кто оказался в самой тяжелой ситуации, добавил телеканал.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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