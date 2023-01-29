https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

СМИ: французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде

СМИ: французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ: французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде

Жители Франции вынуждены экономить на коммунальных услугах из-за резкого роста тарифов на газ, сообщает France 3. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T16:20

2023-01-29T16:20

2023-01-29T17:34

россия

франция

тулуза

владимир путин

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Франции вынуждены экономить на коммунальных услугах из-за резкого роста тарифов на газ, сообщает France 3.Так, по информации телеканала, жителям ЖК Amouroux в Тулузе приходится отказываться от горячего душа, поскольку цены на "коммуналку" подскочили в три раза."Я приучаю детей к прохладному и очень короткому душу. Лицо моем холодной водой. Готовимся к лету, когда будет холодный душ", — пожаловалась в интервью журналистам одна из жительниц жилого комплекса Софи Паскель.По ее словам, экономия горячей воды — это единственный способ сократить расходы. "Мой счет вырос со 140 до 400 евро в месяц. С зарплатой в 1100 евро я просто не в состоянии его оплатить", — призналась женщина.В управляющей компании надеются пересмотреть договор с поставщиком после снижения рыночных цен, а пока намерены помочь тем, кто оказался в самой тяжелой ситуации, добавил телеканал.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html

https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842504935.html

россия

франция

тулуза

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, франция, тулуза, владимир путин, санкции в отношении россии, экономика