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Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили - РИА Новости, 30.01.2023
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Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили
Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили - РИА Новости, 30.01.2023
Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили
Электричество временно отключалось в части района Бирюлево Восточное в столице, сейчас все работает штатно, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-29T21:50
2023-01-30T15:12
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жкх
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Электричество временно отключалось в части района Бирюлево Восточное в столице, сейчас все работает штатно, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в части района Бирюлево Восточное отключалось электричество. На многих улицах района не горели фонари, были обесточены дома. "В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса. В префектуре Южного административного округа столицы рассказали РИА Новости, что отключение было на улицах Липецкая, Бирюлевская и Косимовская. Время обесточивания - 40 минут. Электричество восстановили примерно в 19.50.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Происшествия
21:50 29.01.2023 (обновлено: 15:12 30.01.2023)
 

Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Электроподстанция
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Электричество временно отключалось в части района Бирюлево Восточное в столице, сейчас все работает штатно, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в части района Бирюлево Восточное отключалось электричество. На многих улицах района не горели фонари, были обесточены дома.
"В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса.
В префектуре Южного административного округа столицы рассказали РИА Новости, что отключение было на улицах Липецкая, Бирюлевская и Косимовская.
Время обесточивания - 40 минут. Электричество восстановили примерно в 19.50.
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