https://ria.ru/20230129/elektrosnabzhenie-1848436921.html

Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили

Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили - РИА Новости, 30.01.2023

Электроснабжение в Бирюлеве Восточном в Москве восстановили

Электричество временно отключалось в части района Бирюлево Восточное в столице, сейчас все работает штатно, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-29T21:50

2023-01-29T21:50

2023-01-30T15:12

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Электричество временно отключалось в части района Бирюлево Восточное в столице, сейчас все работает штатно, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в части района Бирюлево Восточное отключалось электричество. На многих улицах района не горели фонари, были обесточены дома. "В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Бирюлево Восточное в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса. В префектуре Южного административного округа столицы рассказали РИА Новости, что отключение было на улицах Липецкая, Бирюлевская и Косимовская. Время обесточивания - 40 минут. Электричество восстановили примерно в 19.50.

https://realty.ria.ru/20221219/elektrichestvo-1838306169.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, жкх, городское хозяйство москвы, происшествия