https://ria.ru/20230129/dtp-1848244789.html
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД - РИА Новости, 29.01.2023
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:17
2023-01-29T17:17
2023-01-29T17:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - говорится в сообщении. Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.Позднее в дептрансе сообщили, что проезжая часть освобождена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
17:17 29.01.2023 (обновлено: 17:34 29.01.2023)
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Легковой автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщается в телеграм-канале
столичного дептранса.
"На внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.
Позднее в дептрансе сообщили, что проезжая часть освобождена.