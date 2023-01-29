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Легковой автомобиль перевернулся на МКАД - РИА Новости, 29.01.2023
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Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД - РИА Новости, 29.01.2023
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД
Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:17
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - говорится в сообщении. Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.Позднее в дептрансе сообщили, что проезжая часть освобождена.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
17:17 29.01.2023 (обновлено: 17:34 29.01.2023)
 
Легковой автомобиль перевернулся на МКАД

Легковой автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАД
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАД - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.
Позднее в дептрансе сообщили, что проезжая часть освобождена.
 
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