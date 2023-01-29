https://ria.ru/20230129/dtp-1848244789.html

Легковой автомобиль перевернулся на МКАД

Легковой автомобиль перевернулся на МКАД - РИА Новости, 29.01.2023

Легковой автомобиль перевернулся на МКАД

Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T17:17

2023-01-29T17:17

2023-01-29T17:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Водитель легковушки не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другим автомобилем на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - говорится в сообщении. Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.Позднее в дептрансе сообщили, что проезжая часть освобождена.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва