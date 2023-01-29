https://ria.ru/20230129/bezopasnost-1848248128.html

Французский депутат призвал обеспечить безопасность для России и Украины

Французский депутат призвал обеспечить безопасность для России и Украины - РИА Новости, 29.01.2023

Французский депутат призвал обеспечить безопасность для России и Украины

Депутат Национального собрания Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар считает, что нужно обеспечить условия безопасности как для... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:02

2023-01-29T18:02

2023-01-29T18:02

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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар считает, что нужно обеспечить условия безопасности как для России, так и для Украины. По его мнению, разрешение конфликта на Украине может быть не только военным. Депутат отметил, что необходимо продолжать прикладывать дипломатические усилия. "Чтобы достичь мира, нужно вести диалог, нужно вести обсуждения. Есть условия для мира: вывод российских войск с территории Украины и обеспечение условий безопасности для всех - для Украины и для России. Я думаю, что нужно идти к этому. Остальное - это символические решения, которые, по моему мнению, не продвигают нас по пути к миру", - заявил депутат в эфире телеканала BFMTV. Также он выразил сомнения в необходимости направлять Киеву французские танки. В четверг Бомпар выразил мнение, что вопрос возможных поставок Украине танков Leclerc должен обсуждаться в Нацсобрании Франции (нижней палате парламента). Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, дмитрий песков, нато