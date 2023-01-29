https://ria.ru/20230129/aktivy-1848268768.html

Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине

Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине - РИА Новости, 29.01.2023

Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине

"Дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) Raiffeisen Leasing Russland, которая подверглась санкциям со стороны Киева, не имеет активов на... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:15

2023-01-29T21:15

2023-01-29T21:15

экономика

украина

россия

киев

райффайзенбанк

нацбанк украины

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. "Дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) Raiffeisen Leasing Russland, которая подверглась санкциям со стороны Киева, не имеет активов на Украине, сообщил в воскресенье банк агентству АРА. В RBI заявили, что в результате санкций могут быть "затронуты клиенты, которые въедут на Украину с лизинговыми товарами". Кроме того, в заявлении указано, что с 24 февраля 2022 года Raiffeisen Leasing Russland не заключала новых лизинговых договоров в России. Ранее, сообщило агентство, стало известно о том, что российская дочка RBI Raiffeisen Leasing Russland оказалась в украинском санкционном списке за "поддержку войны". Почти все правление RBI было внесено в список физических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Ранее в Киеве призвали австрийские компании немедленно покинуть российский рынок. Raiffeisen Bank International (RBI) в ответ на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок заявлял о сложностях выхода из РФ и заверил, что рассматривают все стратегические возможности. В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в РФ, сообщив об уменьшении кредитного портфеля на четверть. Санкциями также затронута российская "дочка" австрийского банка UniCreditBank, сообщило агентство.

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, россия, киев, райффайзенбанк, нацбанк украины