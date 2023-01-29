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Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине
Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине - РИА Новости, 29.01.2023
Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине
"Дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) Raiffeisen Leasing Russland, которая подверглась санкциям со стороны Киева, не имеет активов на... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:15
2023-01-29T21:15
2023-01-29T21:15
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. "Дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) Raiffeisen Leasing Russland, которая подверглась санкциям со стороны Киева, не имеет активов на Украине, сообщил в воскресенье банк агентству АРА. В RBI заявили, что в результате санкций могут быть "затронуты клиенты, которые въедут на Украину с лизинговыми товарами". Кроме того, в заявлении указано, что с 24 февраля 2022 года Raiffeisen Leasing Russland не заключала новых лизинговых договоров в России. Ранее, сообщило агентство, стало известно о том, что российская дочка RBI Raiffeisen Leasing Russland оказалась в украинском санкционном списке за "поддержку войны". Почти все правление RBI было внесено в список физических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Ранее в Киеве призвали австрийские компании немедленно покинуть российский рынок. Raiffeisen Bank International (RBI) в ответ на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок заявлял о сложностях выхода из РФ и заверил, что рассматривают все стратегические возможности. В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в РФ, сообщив об уменьшении кредитного портфеля на четверть. Санкциями также затронута российская "дочка" австрийского банка UniCreditBank, сообщило агентство.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, киев, райффайзенбанк, нацбанк украины
Экономика, Украина, Россия, Киев, Райффайзенбанк, Нацбанк Украины
Райффайзенбанк: у Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине
RBI: попавшая под санкции Киева Raiffeisen Leasing Russland не имеет активов на Украине
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. "Дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) Raiffeisen Leasing Russland, которая подверглась санкциям со стороны Киева, не имеет активов на Украине, сообщил в воскресенье банк агентству АРА.
В RBI заявили, что в результате санкций могут быть "затронуты клиенты, которые въедут на Украину с лизинговыми товарами". Кроме того, в заявлении указано, что с 24 февраля 2022 года Raiffeisen Leasing Russland не заключала новых лизинговых договоров в России
.
Ранее, сообщило агентство, стало известно о том, что российская дочка RBI Raiffeisen Leasing Russland оказалась в украинском санкционном списке за "поддержку войны". Почти все правление RBI было внесено в список физических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Ранее в Киеве призвали австрийские компании немедленно покинуть российский рынок.
Raiffeisen Bank International (RBI) в ответ на требование Нацбанка Украины (НБУ
) покинуть российский рынок заявлял о сложностях выхода из РФ и заверил, что рассматривают все стратегические возможности. В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в РФ, сообщив об уменьшении кредитного портфеля на четверть.
Санкциями также затронута российская "дочка" австрийского банка UniCreditBank, сообщило агентство.