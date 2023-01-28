https://ria.ru/20230128/zemletryasenie-1848143139.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 28.01.2023
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T21:50
2023-01-28T21:50
2023-01-28T21:50
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее сейсмологи сообщали, что магнитуда землетрясения составляла 5,7. Землетрясение было зафиксировано в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в двух километрах к северо-востоку от города Хой. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230128/zemletryasenie-1848077451.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Иран, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, информации о пострадавших пока нет