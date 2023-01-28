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В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро - РИА Новости, 28.01.2023
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В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро - РИА Новости, 28.01.2023
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро
Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:05
2023-01-28T20:31
происшествия
москва
россия
курск
ирина волк
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, конфликт между тремя пассажирами произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Электрозаводская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии в ночь на 28 января. Как уточняется, 33-летний уроженец Курска избил двух своих оппонентов, затем вышел на станции "Курская" и скрылся. Она добавила, что полицейские устанавливают личности других участников драки, ее причины и все обстоятельства. В столичном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что изучают видеозапись конфликта, размещенную в интернете. С заявлением в полицию при этом никто не обращался.
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происшествия, москва, россия, курск, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Курск, Ирина Волк, Московский метрополитен
20:05 28.01.2023 (обновлено: 20:31 28.01.2023)
 
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро

Полицейские задержали одного из участников конфликта в вагоне московского метро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, конфликт между тремя пассажирами произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Электрозаводская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии в ночь на 28 января. Как уточняется, 33-летний уроженец Курска избил двух своих оппонентов, затем вышел на станции "Курская" и скрылся.

"Сотрудники Московской полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и по горячим следам задержали мужчину по месту проживания на улице Лавочкина. Он доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", — рассказала Волк.

Она добавила, что полицейские устанавливают личности других участников драки, ее причины и все обстоятельства.
В столичном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что изучают видеозапись конфликта, размещенную в интернете. С заявлением в полицию при этом никто не обращался.
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ПроисшествияМоскваРоссияКурскИрина ВолкМосковский метрополитен
 
 
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