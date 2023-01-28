https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848134144.html

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро - РИА Новости, 28.01.2023

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:05

2023-01-28T20:05

2023-01-28T20:31

происшествия

москва

россия

курск

ирина волк

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, конфликт между тремя пассажирами произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Электрозаводская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии в ночь на 28 января. Как уточняется, 33-летний уроженец Курска избил двух своих оппонентов, затем вышел на станции "Курская" и скрылся. Она добавила, что полицейские устанавливают личности других участников драки, ее причины и все обстоятельства. В столичном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что изучают видеозапись конфликта, размещенную в интернете. С заявлением в полицию при этом никто не обращался.

https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848132611.html

москва

россия

курск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, курск, ирина волк, московский метрополитен