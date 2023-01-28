20:05 28.01.2023 (обновлено: 20:31 28.01.2023)
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро
Полицейские задержали одного из участников конфликта в вагоне московского метро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, избившего двух человек в метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, конфликт между тремя пассажирами произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Электрозаводская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии в ночь на 28 января. Как уточняется, 33-летний уроженец Курска избил двух своих оппонентов, затем вышел на станции "Курская" и скрылся.
"Сотрудники Московской полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и по горячим следам задержали мужчину по месту проживания на улице Лавочкина. Он доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", — рассказала Волк.
Она добавила, что полицейские устанавливают личности других участников драки, ее причины и все обстоятельства.
В столичном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что изучают видеозапись конфликта, размещенную в интернете. С заявлением в полицию при этом никто не обращался.