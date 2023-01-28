https://ria.ru/20230128/yaponiya-1848080209.html

В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды

В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды - РИА Новости, 28.01.2023

В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды

Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:40

2023-01-28T12:40

2023-01-28T12:47

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япония

исикава

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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. В городе Вадзима, где без воды остались 3400 домов, администрация вызвала на помощь армию, так как у мэрии не хватает возможностей, чтобы развозить и обеспечивать водой нуждающихся. Сотрудники сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава были направлены в город и начали раздачу 1 тонны воды. Остановка водоснабжения в домах в Японии вызвана разрывами труб и утечками из-за сильных холодов, установившихся в большинстве районов страны. Для населения открывают пункты, на которых разливают воду в канистры. В префектуре Исикава по ночам минусовые температуры, днем около нуля.

https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html

https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847230935.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, исикава