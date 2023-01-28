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В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды - РИА Новости, 28.01.2023
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В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды - РИА Новости, 28.01.2023
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды
Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:40
2023-01-28T12:47
в мире
япония
исикава
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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. В городе Вадзима, где без воды остались 3400 домов, администрация вызвала на помощь армию, так как у мэрии не хватает возможностей, чтобы развозить и обеспечивать водой нуждающихся. Сотрудники сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава были направлены в город и начали раздачу 1 тонны воды. Остановка водоснабжения в домах в Японии вызвана разрывами труб и утечками из-за сильных холодов, установившихся в большинстве районов страны. Для населения открывают пункты, на которых разливают воду в канистры. В префектуре Исикава по ночам минусовые температуры, днем около нуля.
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html
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в мире, япония, исикава
В мире, Япония, Исикава
12:40 28.01.2023 (обновлено: 12:47 28.01.2023)
 
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды

В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды, на помощь вызвали армию

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK.
В городе Вадзима, где без воды остались 3400 домов, администрация вызвала на помощь армию, так как у мэрии не хватает возможностей, чтобы развозить и обеспечивать водой нуждающихся. Сотрудники сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава были направлены в город и начали раздачу 1 тонны воды.
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Остановка водоснабжения в домах в Японии вызвана разрывами труб и утечками из-за сильных холодов, установившихся в большинстве районов страны. Для населения открывают пункты, на которых разливают воду в канистры.
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