https://ria.ru/20230128/yaponiya-1848080209.html
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды - РИА Новости, 28.01.2023
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды
Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:40
2023-01-28T12:40
2023-01-28T12:47
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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK. В городе Вадзима, где без воды остались 3400 домов, администрация вызвала на помощь армию, так как у мэрии не хватает возможностей, чтобы развозить и обеспечивать водой нуждающихся. Сотрудники сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава были направлены в город и начали раздачу 1 тонны воды. Остановка водоснабжения в домах в Японии вызвана разрывами труб и утечками из-за сильных холодов, установившихся в большинстве районов страны. Для населения открывают пункты, на которых разливают воду в канистры. В префектуре Исикава по ночам минусовые температуры, днем около нуля.
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава
12:40 28.01.2023 (обновлено: 12:47 28.01.2023)
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды
В Японии вторые сутки около десяти тысяч домов остаются без воды, на помощь вызвали армию
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости.
Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK
.
В городе Вадзима, где без воды остались 3400 домов, администрация вызвала на помощь армию, так как у мэрии не хватает возможностей, чтобы развозить и обеспечивать водой нуждающихся. Сотрудники сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава были направлены в город и начали раздачу 1 тонны воды.
Остановка водоснабжения в домах в Японии вызвана разрывами труб и утечками из-за сильных холодов, установившихся в большинстве районов страны. Для населения открывают пункты, на которых разливают воду в канистры.
В префектуре Исикава по ночам минусовые температуры, днем около нуля.