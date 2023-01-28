https://ria.ru/20230128/turtsiya-1848150235.html

Турок призвали к бдительности из-за антиисламских акций в Европе

Турок призвали к бдительности из-за антиисламских акций в Европе - РИА Новости, 28.01.2023

Турок призвали к бдительности из-за антиисламских акций в Европе

МИД Турции призвал своих граждан к бдительности из-за антиисламских, ксенофобских и расистских акций в Европе, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:25

2023-01-28T23:25

2023-01-28T23:25

в мире

турция

европа

нато

копенгаген

дания

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dfa659df8b7ef843d17ed7d34da3bee.jpg

АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. МИД Турции призвал своих граждан к бдительности из-за антиисламских, ксенофобских и расистских акций в Европе, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. "В последнее время отмечается рост антиисламских, ксенофобских и расистских актов в некоторых европейских странах, а также увеличение пропагандистских выступлений против нашей страны со стороны групп, связанных с террористическими организациями. Эти события, которые отражают опасные масштабы, достигнутые религиозной нетерпимостью и ненавистью в Европе, также ясно показывают тревожный уровень расистских и дискриминационных движений в Европе", - говорится в заявлении.МИД Турции призвал своих граждан проживающих или планирующих поездки в страны, где проходят такие демонстрации, проявлять осторожность. "Советуем держаться подальше от районов, где демонстрации могут усилиться, вести себя спокойно перед лицом возможных ксенофобских и расистских преследований и нападений, связаться с местными силами безопасности, внимательно следить за местными СМИ и следить за дополнительными предупреждениями и объявлениями, которые могут быть сделаны силами безопасности соответствующих стран, нашим министерством, нашими посольствами и генеральными консульствами в странах, где мы находимся. В случае необходимости наши граждане, проживающие в Европе или планирующие поездку в европейские страны, могут обратиться в консульский информационный центр нашего министерства", - говорится в заявлении. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.

https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

турция

европа

копенгаген

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, европа, нато, копенгаген, дания, швеция