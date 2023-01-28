https://ria.ru/20230128/turkmeniya-1848102050.html

Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 28.01.2023

Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:00

2023-01-28T16:00

2023-01-28T16:00

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азербайджан

иран

туркмения

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АШХАБАД, 28 янв - РИА Новости. МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое ведомство. В нем подчеркивается, что "Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств". "МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране", - отмечается в заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847969957.html

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в мире, азербайджан, иран, туркмения