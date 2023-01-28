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Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 28.01.2023
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Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 28.01.2023
Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:00
2023-01-28T16:00
в мире
азербайджан
иран
туркмения
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АШХАБАД, 28 янв - РИА Новости. МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое ведомство. В нем подчеркивается, что "Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств". "МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране", - отмечается в заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.
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в мире, азербайджан, иран, туркмения
В мире, Азербайджан, Иран, Туркмения
16:00 28.01.2023
 
Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Туркмении осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 28 янв - РИА Новости. МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое ведомство.
"МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, совершенное 27 января 2023 года, в результате которого есть погибший и раненые среди сотрудников дипломатической миссии", - говорится в заявлении распространенном туркменским МИД.
В нем подчеркивается, что "Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств".
"МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране", - отмечается в заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.
Телефон - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 17:47
Главы МИД Ирана и Азербайджана переговорили после нападения на посольство
 
В миреАзербайджанИранТуркмения
 
 
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