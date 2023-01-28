Туркмения осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
МИД Туркмении осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения. Архивное фото
АШХАБАД, 28 янв - РИА Новости. МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое ведомство.
"МИД Туркменистана осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, совершенное 27 января 2023 года, в результате которого есть погибший и раненые среди сотрудников дипломатической миссии", - говорится в заявлении распространенном туркменским МИД.
В нем подчеркивается, что "Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств".
"МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране", - отмечается в заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.