https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html

Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах

Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2023

Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах

Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:45

2023-01-28T13:45

2023-01-28T13:46

правительство рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений. Кабмин, как уточняется, утвердил законопроект о назначении отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Также одобрен проект, направленный на осуществление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Кроме того, правительство приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области". Уточняется, что он позволит обеспечить последовательную интеграцию четырех регионов в правовое поле России, а также обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.

https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html

https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область