https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2023
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах
Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:45
2023-01-28T13:45
2023-01-28T13:46
правительство рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_606:172:3077:1562_1920x0_80_0_0_031c2e899c26264bd73116c01bdc1733.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений. Кабмин, как уточняется, утвердил законопроект о назначении отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Также одобрен проект, направленный на осуществление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Кроме того, правительство приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области". Уточняется, что он позволит обеспечить последовательную интеграцию четырех регионов в правовое поле России, а также обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.
https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html
https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f919e7b7fe1defd88396a73419f9035f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Правительство РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
13:45 28.01.2023 (обновлено: 13:46 28.01.2023)
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах
Правительство одобрило несколько законопроектов о социальных гарантиях в новых регионах
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях Донецкой народной республики
, Луганской народной республики, Запорожской области
и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений.
Кабмин, как уточняется, утвердил законопроект о назначении отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Также одобрен проект, направленный на осуществление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Кроме того, правительство приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области".
Уточняется, что он позволит обеспечить последовательную интеграцию четырех регионов в правовое поле России, а также обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.