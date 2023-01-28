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Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2023
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Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2023
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах
Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:45
2023-01-28T13:46
правительство рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений. Кабмин, как уточняется, утвердил законопроект о назначении отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Также одобрен проект, направленный на осуществление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Кроме того, правительство приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области". Уточняется, что он позволит обеспечить последовательную интеграцию четырех регионов в правовое поле России, а также обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.
https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html
https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html
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правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Правительство РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
13:45 28.01.2023 (обновлено: 13:46 28.01.2023)
 
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях в новых регионах

Правительство одобрило несколько законопроектов о социальных гарантиях в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений.
Кабмин, как уточняется, утвердил законопроект о назначении отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
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Также одобрен проект, направленный на осуществление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Кроме того, правительство приняло проект закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области".
Уточняется, что он позволит обеспечить последовательную интеграцию четырех регионов в правовое поле России, а также обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.
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Правительство РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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