https://ria.ru/20230128/sotrudnichestvo-1848096773.html

Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана

Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана - РИА Новости, 28.01.2023

Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана

Турция ожидает от Тегерана сотрудничества с Баку по вооруженному нападению на посольство Азербайджана и выяснения причин случившегося, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:23

2023-01-28T15:23

2023-01-28T15:24

в мире

азербайджан

мевлют чавушоглу

турция

иран

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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турция ожидает от Тегерана сотрудничества с Баку по вооруженному нападению на посольство Азербайджана и выяснения причин случившегося, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что пытался освободить жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвертом этаже посольства. "Мы ожидаем от нашего соседа – Ирана сотрудничества с азербайджанской стороной по этому теракту – кто стоит за этим, почему был совершен этот акт. Необходим открытый обмен информацией по этому поводу. Мы придаем этому значение. Необходимо также представить к суду тех, кто стоит за этим. Еще раз выражаю соболезнования братскому Азербайджану. Азербайджан никогда и нигде не будет один", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу.

https://ria.ru/20230127/napadenie-1847806519.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, мевлют чавушоглу, турция, иран