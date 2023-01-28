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Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана
Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана - РИА Новости, 28.01.2023
Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана
Турция ожидает от Тегерана сотрудничества с Баку по вооруженному нападению на посольство Азербайджана и выяснения причин случившегося, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:23
2023-01-28T15:23
2023-01-28T15:24
в мире
азербайджан
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турция ожидает от Тегерана сотрудничества с Баку по вооруженному нападению на посольство Азербайджана и выяснения причин случившегося, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что пытался освободить жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвертом этаже посольства. "Мы ожидаем от нашего соседа – Ирана сотрудничества с азербайджанской стороной по этому теракту – кто стоит за этим, почему был совершен этот акт. Необходим открытый обмен информацией по этому поводу. Мы придаем этому значение. Необходимо также представить к суду тех, кто стоит за этим. Еще раз выражаю соболезнования братскому Азербайджану. Азербайджан никогда и нигде не будет один", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу.
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в мире, азербайджан, мевлют чавушоглу, турция, иран
В мире, Азербайджан, Мевлют Чавушоглу, Турция, Иран
15:23 28.01.2023 (обновлено: 15:24 28.01.2023)
Турция ожидает от Ирана расследования нападения на посольство Азербайджана
Чавушоглу: Анкара ждет от Тегерана выяснения причин нападения на посольство Азербайджана
АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турция ожидает от Тегерана сотрудничества с Баку по вооруженному нападению на посольство Азербайджана и выяснения причин случившегося, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один человек, ранены двое. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что пытался освободить жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвертом этаже посольства.
"Мы ожидаем от нашего соседа – Ирана сотрудничества с азербайджанской стороной по этому теракту – кто стоит за этим, почему был совершен этот акт. Необходим открытый обмен информацией по этому поводу. Мы придаем этому значение. Необходимо также представить к суду тех, кто стоит за этим. Еще раз выражаю соболезнования братскому Азербайджану. Азербайджан никогда и нигде не будет один", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу.