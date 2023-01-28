Немецкий Rheinmetall выразил готовность нарастить выпуск боеприпасов
Немецкий концерн Rheinmetall готов нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов
© AP Photo / Martin MeissnerРекламный баннер возле штаб-квартиры немецкого производителя оружия Rheinmetall AG
© AP Photo / Martin Meissner
Рекламный баннер возле штаб-квартиры немецкого производителя оружия Rheinmetall AG. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн готов значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов, передает агентство Рейтер.
Отмечается, что заявление Паппергера прозвучало на фоне грядущей первой встречи представителей оборонной промышленности Германии с новым министром обороны Борисом Писториусом. Точная дата встречи еще неизвестна.
"Rheinmetall готов значительно увеличить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на Украине и на Западе, и может начать производство в Германии реактивных систем залпового огня HIMARS", - говорится в материале агентства, которое побеседовало с Паппергером.
По словам главы Rheinmetall, компания ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin, производителем РСЗО HIMARS. "На Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет в феврале - ред.) мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS (в Германии)", - заявил Паппергер.
Кроме того, оборонный концерн рассматривает возможность строительства нового порохового завода - возможно, в Саксонии. По словам главы компании, для этого потребуются инвестиции со стороны правительства ФРГ в размере 700-800 миллионов евро.
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