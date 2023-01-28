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Немецкий Rheinmetall выразил готовность нарастить выпуск боеприпасов

Немецкий Rheinmetall выразил готовность нарастить выпуск боеприпасов - РИА Новости, 28.01.2023

Немецкий Rheinmetall выразил готовность нарастить выпуск боеприпасов

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн готов значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:01

2023-01-28T22:01

2023-01-28T22:01

германия

украина

lockheed martin

в мире

борис писториус

rheinmetall ag

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн готов значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов, передает агентство Рейтер. Отмечается, что заявление Паппергера прозвучало на фоне грядущей первой встречи представителей оборонной промышленности Германии с новым министром обороны Борисом Писториусом. Точная дата встречи еще неизвестна. По словам главы Rheinmetall, компания ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin, производителем РСЗО HIMARS. "На Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет в феврале - ред.) мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS (в Германии)", - заявил Паппергер. Кроме того, оборонный концерн рассматривает возможность строительства нового порохового завода - возможно, в Саксонии. По словам главы компании, для этого потребуются инвестиции со стороны правительства ФРГ в размере 700-800 миллионов евро.

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германия, украина, lockheed martin , в мире, борис писториус, rheinmetall ag