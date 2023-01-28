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При пожаре в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2023
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При пожаре в Донецке погибли два человека
При пожаре в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2023
При пожаре в Донецке погибли два человека
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Донецке в пятницу, сообщили в МЧС республики. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:11
2023-01-28T10:11
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли во время пожара в Донецке в пятницу, сообщили в МЧС республики. "Двадцать седьмого января в Ленинском районе Донецка на улице Макарова в частном доме в результате пожара, причина которого устанавливается, погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в своде ведомства за минувшие сутки, опубликованной на сайте МЧС.
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донецк
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донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
10:11 28.01.2023
 
При пожаре в Донецке погибли два человека

При пожаре в Донецке погибли мужчина и женщина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПожарные тушат огонь в Донецке
Пожарные тушат огонь в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пожарные тушат огонь в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли во время пожара в Донецке в пятницу, сообщили в МЧС республики.
"Двадцать седьмого января в Ленинском районе Донецка на улице Макарова в частном доме в результате пожара, причина которого устанавливается, погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в своде ведомства за минувшие сутки, опубликованной на сайте МЧС.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
10:01Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
 
ДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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