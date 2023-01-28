https://ria.ru/20230128/pozhar-1848062162.html

При пожаре в Донецке погибли два человека

При пожаре в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2023

При пожаре в Донецке погибли два человека

Мужчина и женщина погибли во время пожара в Донецке в пятницу, сообщили в МЧС республики. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:11

2023-01-28T10:11

2023-01-28T10:11

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли во время пожара в Донецке в пятницу, сообщили в МЧС республики. "Двадцать седьмого января в Ленинском районе Донецка на улице Макарова в частном доме в результате пожара, причина которого устанавливается, погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в своде ведомства за минувшие сутки, опубликованной на сайте МЧС.

https://ria.ru/20230128/obstrely-1848061672.html

донецк

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия