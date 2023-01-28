https://ria.ru/20230128/pozhar-1848055217.html
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети - РИА Новости, 28.01.2023
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:48
2023-01-28T08:48
2023-01-28T08:48
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В деревне Сорты Заларинского района в пятницу во время пожара в двухквартирном деревянном доме погибли двое детей пяти и трех лет. "Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнем. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог возникнуть внутри помещения от открытого источника огня", - говорится в сообщении. Первыми о возгорании в доме узнали соседи. Вытащив малышей из огня, они пытались их реанимировать, но вернуть их к жизни не удалось. Родители в это время ушли в магазин, оставив сестру с братом одних дома.
https://ria.ru/20230128/pozhar-1848039949.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
Причиной пожара в поселке в Иркутской области могла стать детская шалость
ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В деревне Сорты Заларинского района в пятницу во время пожара в двухквартирном деревянном доме погибли двое детей пяти и трех лет.
"Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнем. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог возникнуть внутри помещения от открытого источника огня", - говорится в сообщении.
Первыми о возгорании в доме узнали соседи. Вытащив малышей из огня, они пытались их реанимировать, но вернуть их к жизни не удалось. Родители в это время ушли в магазин, оставив сестру с братом одних дома.