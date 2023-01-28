Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/pozhar-1848055217.html
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети - РИА Новости, 28.01.2023
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети
Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:48
2023-01-28T08:48
происшествия
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg
ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В деревне Сорты Заларинского района в пятницу во время пожара в двухквартирном деревянном доме погибли двое детей пяти и трех лет. "Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнем. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог возникнуть внутри помещения от открытого источника огня", - говорится в сообщении. Первыми о возгорании в доме узнали соседи. Вытащив малышей из огня, они пытались их реанимировать, но вернуть их к жизни не удалось. Родители в это время ушли в магазин, оставив сестру с братом одних дома.
https://ria.ru/20230128/pozhar-1848039949.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3af230f4c9680e52008c1aea0b7b312c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
08:48 28.01.2023
 
Стала известна причина пожара в поселке в Приангарье, где погибли дети

Причиной пожара в поселке в Иркутской области могла стать детская шалость

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ во время учений . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Детская шалость стала причиной возгорания в частном доме деревни Сорты Иркутской области, где в пятницу во время пожара погибли двое детей, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В деревне Сорты Заларинского района в пятницу во время пожара в двухквартирном деревянном доме погибли двое детей пяти и трех лет.
"Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнем. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог возникнуть внутри помещения от открытого источника огня", - говорится в сообщении.
Первыми о возгорании в доме узнали соседи. Вытащив малышей из огня, они пытались их реанимировать, но вернуть их к жизни не удалось. Родители в это время ушли в магазин, оставив сестру с братом одних дома.
Ликвидация пожара на рынке стройматериалов Синдика на 65 км МКАД - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
00:57
В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе
 
ПроисшествияИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала