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В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе

В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 28.01.2023

В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе

Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 2100 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:57

2023-01-28T00:57

2023-01-28T10:29

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 2100 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В пятницу вечером склад на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся на площади 2100 квадратных метров. По информации ГУМЧС, внутри одноэтажного склада хранились стройматериалы. Информации о погибших и пострадавших не было."В 0.42 пожар локализован на 2100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20230125/tserkov-1847267611.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)