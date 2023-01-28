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В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе
В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 28.01.2023
В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе
Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 2100 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:57
2023-01-28T00:57
2023-01-28T10:29
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 2100 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В пятницу вечером склад на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся на площади 2100 квадратных метров. По информации ГУМЧС, внутри одноэтажного склада хранились стройматериалы. Информации о погибших и пострадавших не было."В 0.42 пожар локализован на 2100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20230125/tserkov-1847267611.html
красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
00:57 28.01.2023 (обновлено: 10:29 28.01.2023)
В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе
В подмосковном Красногорске локализовали пожар на складе на 2100 квадратных метрах