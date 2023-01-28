https://ria.ru/20230128/porazhenie-1848092992.html

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 28.01.2023

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ при продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:42

2023-01-28T14:42

2023-01-28T17:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ при продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.Также ВСУ потеряли две БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицу "Гвоздика".Боестолкновения происходили в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского в ДНР и Луговского в Запорожской области.Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ около сел Водяное в ДНР и Никольское на Запорожье. Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, запорожская область