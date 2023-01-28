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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/porazhenie-1848092992.html
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 28.01.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ при продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:42
2023-01-28T17:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ при продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.Также ВСУ потеряли две БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицу "Гвоздика".Боестолкновения происходили в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского в ДНР и Луговского в Запорожской области.Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ около сел Водяное в ДНР и Никольское на Запорожье. Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
14:42 28.01.2023 (обновлено: 17:05 28.01.2023)
 
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

Минобороны сообщило о продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ при продолжении наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих", — сообщили в Минобороны.
Также ВСУ потеряли две БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицу "Гвоздика".
Боестолкновения происходили в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского в ДНР и Луговского в Запорожской области.
Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ около сел Водяное в ДНР и Никольское на Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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