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Москвичей предупредили о тумане и гололеде - РИА Новости, 28.01.2023
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Москвичей предупредили о тумане и гололеде
Москвичей предупредили о тумане и гололеде - РИА Новости, 28.01.2023
Москвичей предупредили о тумане и гололеде
Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:32
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. "Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", - рассказали в департаменте. Москвичей попросили воздержаться от поездок на машине и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
20:32 28.01.2023 (обновлено: 20:40 28.01.2023)
 
Москвичей предупредили о тумане и гололеде

Туман с видимостью 200-700 метров и гололед ожидаются в Москве в ближайшие сутки,

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАвтобус на одной из улиц Москвы
Автобус на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", - рассказали в департаменте.
Москвичей попросили воздержаться от поездок на машине и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
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