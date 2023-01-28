https://ria.ru/20230128/pogoda-1848136734.html
Москвичей предупредили о тумане и гололеде
Москвичей предупредили о тумане и гололеде - РИА Новости, 28.01.2023
Москвичей предупредили о тумане и гололеде
Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:32
2023-01-28T20:32
2023-01-28T20:40
общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. "Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", - рассказали в департаменте. Москвичей попросили воздержаться от поездок на машине и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
20:32 28.01.2023 (обновлено: 20:40 28.01.2023)
Москвичей предупредили о тумане и гололеде
Туман с видимостью 200-700 метров и гололед ожидаются в Москве в ближайшие сутки,