https://ria.ru/20230128/pogoda-1848136734.html

Москвичей предупредили о тумане и гололеде

Москвичей предупредили о тумане и гололеде - РИА Новости, 28.01.2023

Москвичей предупредили о тумане и гололеде

Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:32

2023-01-28T20:32

2023-01-28T20:40

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757320998_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad1a531370c6dfb97860bc28bc20968e.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололёд ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. "Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", - рассказали в департаменте. Москвичей попросили воздержаться от поездок на машине и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода