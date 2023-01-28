https://ria.ru/20230128/pavel-1848111238.html

Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии

Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023

Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии

Генерал армии в запасе Петр Павел опережает почти на 10% голосов экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии, Павел набрал 54,8% голосов... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:07

2023-01-28T17:07

2023-01-28T17:07

в мире

чехия

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел опережает почти на 10% голосов экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии, Павел набрал 54,8% голосов по итогам подсчета на 50% избирательных участков, сообщило Чешское статистическое управление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 45,2% голосов", - говорится в сообщении. Второй тур выборов состоялся 27-28 января. По предварительным данным, явка составила 68,8%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.

https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

чехия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш