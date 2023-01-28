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Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
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Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии
Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии
Генерал армии в запасе Петр Павел опережает почти на 10% голосов экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии, Павел набрал 54,8% голосов... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:07
2023-01-28T17:07
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел опережает почти на 10% голосов экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии, Павел набрал 54,8% голосов по итогам подсчета на 50% избирательных участков, сообщило Чешское статистическое управление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 45,2% голосов", - говорится в сообщении. Второй тур выборов состоялся 27-28 января. По предварительным данным, явка составила 68,8%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html
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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
17:07 28.01.2023
 
Павел опережает Бабиша почти на десять процентов на выборах в Чехии

Павел опережает экс-премьера Бабиша почти на десять процентов на выборах президента Чехии

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел опережает почти на 10% голосов экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии, Павел набрал 54,8% голосов по итогам подсчета на 50% избирательных участков, сообщило Чешское статистическое управление.
"На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 45,2% голосов", - говорится в сообщении.
Второй тур выборов состоялся 27-28 января. По предварительным данным, явка составила 68,8%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:52
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты
 
В миреЧехияПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
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