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Биография Александра Пашутина

Биография Александра Пашутина - РИА Новости, 28.01.2023

Биография Александра Пашутина

Известный советский и российский актер театра и кино Александр Сергеевич Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:34

2023-01-28T00:34

2023-01-28T00:34

справки

александр пашутин

москва

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Известный советский и российский актер театра и кино Александр Сергеевич Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве.В семь лет Александр Пашутин был принят в Ансамбль песни и пляски Московского городского Дома пионеров, которым руководил Владимир Локтев. С ансамблем мальчик много гастролировал, выступал на крупных площадках Москвы и городов СССР. С 1955 по 1960 год Александр Пашутин учился в Суворовском военном училище. В свободное от занятий время посещал драматический кружок.В 1968 году окончил Школу-студию МХАТ.С 1968 по 1981 год являлся актером театра имени Николая Гоголя. Среди наиболее заметных работ в театре – художник Чартков в спектакле "Портрет" по Гоголю, Неизвестный в спектакле "Рассказ неизвестного человека", Доктор Самойленко в постановке "Дуэль" по произведениям Антона Чехова, Князь в спектакле "Дело" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. С 1985 по 1995 год – актер театра им. М.Н. Ермоловой. Был задействован в постановках "Говори…" по пьесе Александра Буравского, "Последний посетитель" по драме Владлена Дозорцева, "Бронкс. Нью-Йорк" по пьесе Клиффорда Одетса "Проснись и пой", "Калигула" по произведению Альбера Камю и др.В 1996 году перешел в Московский государственный академический театр им. Моссовета. Играл в спектаклях "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, "Милый друг" по произведению Ги де Мопассана, "Мамаша Кураж и ее дети" по драме Бертольта Брехта, "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова, "Король Лир" по трагедии Уильяма Шекспира и др.С 1996 года играл в "Антрепризе Михаила Козакова".В настоящее время занят в антрепризных постановках. Играл в спектаклях "Обед для грешников" по комедии Эдварда Тейлора, "37 открыток" по пьесе Майкла Маккивера, "Страсти по-французски" по пьесе Алена Рейно-Фуртона "Мужчина и женщины", "Одинокая насмешница" по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика и др. В кино Пашутин дебютировал в 1969 году в фильме Леонида Пчелкина "Штрихи к портрету В.И. Ленина". В 1970 году сыграл в фильме Петра Тодоровского "Городской романс". В 1974 году к актеру пришла известность благодаря роли бригадира в фильме "Премия", получившем Государственную премию СССР.В 1984 году снялся в фильме "Парад планет", который был показан на Венецианском кинофестивале и получил международные призы. В 1992 году Пашутина вновь пригласил Тодоровский в мелодраму "Анкор, еще анкор!".В 2010 году актер исполнил роль начальника лагеря в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2". Фильмография актера насчитывает более 200 картин, среди которых "Хождение по мукам (1974), "Сыщик" (1979), "Следствие ведут знатоки" (1980), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Ближний круг" (1991), "Одиссея капитана Блада" (1991), "Старые клячи" (2000), "На безымянной высоте" (2004), "Котовский" (2009), "Чужое лицо" (2012), "Следователь Тихонов" (2016), "На белом коне" (2016), "Годунов" (2018) и др. Занимается также преподавательской деятельностью. Руководитель мастерской в Институте театрального искусства (Москва). Народный артист России (1999). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр пашутин, москва