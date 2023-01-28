https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html
Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023
Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
США являются прямыми соучастниками военного преступления Киева, в результате которого в больнице поселка Новоайдар в ЛНР погибли 14 мирных граждан, заявил... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:37
2023-01-28T20:37
2023-01-28T20:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ООН, 28 янв - РИА Новости. США являются прямыми соучастниками военного преступления Киева, в результате которого в больнице поселка Новоайдар в ЛНР погибли 14 мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее в субботу украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы. "Очередное украинское чудовищное военное преступление. 14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставленных США. И, как мы знаем от украинских официальных лиц, цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, - написал Полянский в своем аккаунте в Twitter. - Так что это делает США прямыми соучастниками. Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги".
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в мире, сша, дмитрий полянский, оон, новоайдар, украина, вооруженные силы украины
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Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
Полянский назвал США соучастниками военного преступления Украины в Новоайдаре