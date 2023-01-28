https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848115977.html
Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре
Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023
Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре
Все причастные к удару из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, будут найдены и понесут ответственность, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:49
2023-01-28T17:49
2023-01-28T19:21
специальная военная операция на украине
новоайдар
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все причастные к удару из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, будут найдены и понесут ответственность, сообщили в субботу в Минобороны России. В российском военном ведомстве сообщили, что в субботу украинские войска ударили из HIMARS по больнице в Новоайдаре, где лечились мирные жители и военные. Погибло 14 человек, 24 получили ранения. Пострадавшим оказывают помощь. "Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", - сообщили в российском Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела больницы в Новоайдаре
Правительство ЛНР публикует видео последствий обстрела больницы в Новоайдаре
2023-01-28T17:49
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Специальная военная операция на Украине, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
17:49 28.01.2023 (обновлено: 19:21 28.01.2023)
Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре
Минобороны привлечет к ответственности причастных к удару по больнице в Новоайдаре в ЛНР