https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848115977.html

Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре

Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023

Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре

Все причастные к удару из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, будут найдены и понесут ответственность, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:49

2023-01-28T17:49

2023-01-28T19:21

специальная военная операция на украине

новоайдар

луганская народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все причастные к удару из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, будут найдены и понесут ответственность, сообщили в субботу в Минобороны России. В российском военном ведомстве сообщили, что в субботу украинские войска ударили из HIMARS по больнице в Новоайдаре, где лечились мирные жители и военные. Погибло 14 человек, 24 получили ранения. Пострадавшим оказывают помощь. "Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", - сообщили в российском Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новоайдар

луганская народная республика

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Последствия обстрела больницы в Новоайдаре Правительство ЛНР публикует видео последствий обстрела больницы в Новоайдаре 2023-01-28T17:49 true PT0M23S

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новоайдар, луганская народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире